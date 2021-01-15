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    • 15.01.2021 23:58
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    İletişim Başkanı 'dan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları ilişkin açıklama

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır" ifadelerini kullandı.

    Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacak!

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Genel Başkan Yardımcısı , Ankara Temsilcisi ve programcısı 'na yapılan saldırıları telin etti.

    Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "Orhan Uğuroğlu, Selçuk Özdağ ve Afşin Hatipoğlu'na yapılan saldırıları telin ediyorum. Failler en kısa sürede adalet önüne çıkarılacaktır. Devletimiz, demokrasi ve fikir özgürlüğünün teminatıdır."




    "FAİLLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu ve Afşin Hatipoğlu'na acil şifalar diliyor, kendilerine yönelik saldırıları kınıyorum. Failler hukuk önünde hesap verecektir" açıklamasında bulundu.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özdağ, Uğuroğlu ve Hatipoğlu'na yapılan saldırıları ilişkin açıklama