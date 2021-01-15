Selçuk Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ'a saldırı!

Selçuk Özdağ kimdir kaç yaşında nereli? Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ kimdir? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Evinin önünde saldırıya uğrayan Özdağ ile ilgili kişisel Gelecek Partisi'nden bir açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından Selçuk Özdağ kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde Halil ve Hatice Özdağ çiftinin çocuğu olarak Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde dünyaya geldi. Ankara'da ilk ve orta öğretimini bitiren Özdağ daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden (şu anki Manisa Celal Bayar Üniversitesi) mezun oldu.