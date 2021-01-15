Selçuk Özdağ kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ'a saldırı!

Selçuk Özdağ kimdir kaç yaşında nereli? Gelecek Parti'li Selçuk Özdağ kimdir? Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Evinin önünde saldırıya uğrayan Özdağ ile ilgili kişisel Gelecek Partisi'nden bir açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından Selçuk Özdağ kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.
SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?
7 Ağustos 1958 tarihinde Halil ve Hatice Özdağ çiftinin çocuğu olarak Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde dünyaya geldi. Ankara'da ilk ve orta öğretimini bitiren Özdağ daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden (şu anki Manisa Celal Bayar Üniversitesi) mezun oldu.
Selçuk Özdağ daha sonra yüksek lisansını 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında tamamladı.
Doktora eğitimini ise 2003 yılında tamamladı.
2012 yılında ise Doçent oldu.
Henüz üniversite öğrencisiyken 1975 yılında Manisa Ülkü Ocaklarında siyasi faaliyetlere katılmaya başladı. Büyük Birlik Partisinin birçok kademesinde görev aldı. BBP'nde 17 yıl boyunca çalıştı fakat Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından ardından istifa ederek ayrıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 11 Haziran 2011 seçimlerinde 24. Dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir.
2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı,
2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı.
Selçuk Özdağ, 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Selçuk Özdağ,
12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir.
Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirilmiştir.
13 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.
25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısıdır.