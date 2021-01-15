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    • 15.01.2021 14:49
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    Türkiye'de toplamda kaç kişi aşı oldu? Sağlık Bakanı son sayıyı açıkladı

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüse karşı aşılama süreci son sürat devam ediyor. Bakan Koca "Aşılama programımızın 2'nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." açıklamasında bulundu.

    Türkiye'de toplamda kaç kişi aşı oldu?

    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının ikinci gününde, toplam aşılanan kişi sayısı 500 bini geçti.

    Sağlık Bakanı "Aşılama programımızın 2'nci gününde şu ana kadar 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu. Aşı programını ülke sathında uygulamakta tecrübeli bir ülkeyiz. Alt yapımız bu programı kontrollü şekilde yürütmek için fazlasıyla yeterli. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." açıklamasında bulundu.

    'nun tavsiyeleri doğrultusunda, nca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına devam ediliyor.

    Bu kapsamda, 500 bin üzerinde kişiye aşısının ilk dozu yapıldı.

    Başkan da dün 'ne gelerek aşı oldu. ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aşı yaptırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi () üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

    Sağlık çalışanlarının ardından Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

    Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve hesabından erişebilecek.

    İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

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