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    • 15.01.2021 08:53
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    Son dakika: 2017 yılında 2 askerimizi şehit eden ve “Turuncu kategoride” yer alan terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre ’te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “turuncu kategoride” yer aldığı tespit edildi. Teröristin, 2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edildi.

    Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Turuncu listeye çizik

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

    Yıldırım operasyonları kapsamında, Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile destekli, (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle "TURUNCU" kategoride yer alan ** kod adlı ** olduğu tespit edildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristin, 08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu (2) personelin şehit edilmesi ve (1) personelin yaralanması olayına katıldığı belirlenmiştir.

    Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş ve Jandarma Uzman Onbaşı 'in kanı yerde kalmamıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Son dakika: 2017 yılında 2 askerimizi şehit eden ve “Turuncu kategoride” yer alan terörist Kurban Pehlivan etkisiz hale getirildi