İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar bugünden itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.

Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart'ları kişiselleştirilecek.

SON TARİH 15 OCAK

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bugüne kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.



İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?

HES Kodu ile ilgili İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu başlıyor! HES kodu ile eşleştirilmemiş istanbulkartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. İstanbulkart'ınızla HES kodunuzu eşleştirin; yolda, durakta kalmayın. HES kodu işlemlerinizi 'https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/' linkinden yapabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

Buna göre HES kodu ile akbilinizi eşleştirmek için "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/" sitesine girmeniz gerekmektedir. Site üzerinden hızlı bir şekilde HES kodu tanımlaması yapabilirsiniz.