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    • 12.01.2021 13:22
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    ! Bakan Soylu duyurdu: Tendürek'ten "Eren Operasyonları" başladı

    haberine göre İçişleri Bakanı , Tendürek'te terör örgütü 'ya yönelik "Eren Operasyonları"nın başlatıldığını duyurdu. Soylu, "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz ’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." dedi.

    Bakan dev operasyonu duyurdu: Tendürek'ten başladı...

    2020 yılında başlatılan ve 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın adının verildiği 'Yıldırım Operasyonları' sona erdi. şehit 'ün anısına Eren Operasyonları'nın başlatıldığını duyurdu.

    Bakan Soylu da Twitter'dan "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." ifadelerine yer verdi.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "iyi ki varsın Eren... iyi ki varsın Halil İbrahim Yıldırım... 2020'de, 15 Temmuz'un en genç Şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına başlatılan Yıldırım Operasyonları tamamlandı. 2021'de, Şehit Eren Bülbül'ün anısına Eren Operasyonları başlatıldı.

    İçişleri Bakanı da Twitter'dan "Terör Örgütü'nü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül'ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları'na, Tendürek'ten başladık." açıklamasına yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Bakan Soylu duyurdu: Tendürek'ten "Eren Operasyonları" başladı