Son dakika: 8 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.