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    • 12.01.2021 10:10
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    Son dakika: 8 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi

    Son dakika haberine göre ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.


    ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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