Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak için ne yapmak gerekli? İşte sistemin işleyişi (Koronavirüs haberleri)

Coronavirüs'e karşı aşılama çalışmalarına hız verildi.
Analiz çalışmaları sona eren 3 milyon doz aşı, dün 31 ile gönderildi. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) de COVİD-19 aşılamaları için yenilendi. Aşı randevusunda takvimin nasıl ilerleyeceği ve randevuların nasıl alınacağına dair yol haritası belirlendi:
Hasta e-Nabız üzerinden aşı sırasını öğrenecek.
Yaşı 65'in üzerindeyse ve sıra geldiyse kişinin isteğine göre hastane, sağlık merkezi ya da aile sağlığı merkezinden randevu oluşturulacak.
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden ve 182 üzerinden de randevu alınabilecek.
Hasta enfekte olursa randevusu 10 gün ertelenecek.
Seçilen tarih ve saatte aşı olduktan sonra hasta 15 dakika merkezde bekleyecek. Ardından 'Aşıla' uygulaması ile aşının bir sonraki dozu için 28 gün sonra otomatik bir tarih belirlenecek.
Aşıla, hastaya her gün 'Herhangi bir şikayetiniz oldu mu?' diye soracak. Böylece aşının neden olabileceği şikayetler takip edilecek.
HEDEF 1 MİLYON 100 BİN KİŞİ
Covid-19 aşıları için hastanelerde 'aşı poliklinikleri' hazırlandı. Bu kapsamda her poliklinikte 1 saat içerisinde 6 hasta, ülke genelinde ise 1 günde 1 milyon 100 bin kişi aşılanacak.
4 AŞAMALI PLAN
Covid-19 aşısı, öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak. Şu gruplamaya göre uygulanacak:
BİRİNCİ AŞAMA
Sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar, toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler.
İKİNCİ AŞAMA
Gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunanlar.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, genç yetişkinler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar.
DÖRDÜNCÜ AŞAMA
İlk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.
İLK AŞI KOCA'YA
Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.
KABUS BÜYÜYOR
ABD, Coronavirüs'e yenildi! Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede son 24 saatte 4 bin 402 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, dakikada 3 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü söyledi. Durum böyleyken bazı eyaletlerde Coronavirüs aşılarının kullanılmadığı gerekçesiyle çöpe atıldığı belirlendi. Yetkililer, kasiyer ve eczacıların da aşılanacağı belirtildi. Dün, canlı yayında salgındaki son durumu anlatan CNN muhabiri Sara Sidner, gözyaşları içerisinde isyan etti: Kimse bunu yaşamamalı
RİSK BUDUR!
Çanakkale'de Sezai Elbas (62), COVİD-19 testi yaptırdı. Sonucunu beklemeden soluğu bankada aldı. Hayat Eve Sığar'da riskli çıkınca "Riskli değil, turp gibiyim" diye göbek attı.
12 GÜNDE ERİDİ
Samsun'da Kalp, Damar ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Kara, iki ay önce COVİD- 19'a yakalandı. 12 gün hastanede tedavi gören Dr. Kara, bu süreçte tam 10 kilo zayıfladı.