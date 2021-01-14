Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Aşı olmak için ne yapmak gerekli? İşte sistemin işleyişi (Koronavirüs haberleri)

Seçilen tarih ve saatte aşı olduktan sonra hasta 15 dakika merkezde bekleyecek. Ardından 'Aşıla' uygulaması ile aşının bir sonraki dozu için 28 gün sonra otomatik bir tarih belirlenecek.

Aşıla, hastaya her gün 'Herhangi bir şikayetiniz oldu mu?' diye soracak. Böylece aşının neden olabileceği şikayetler takip edilecek.