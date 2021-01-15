Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çin'den gelen Coronavac aşısını yaptırdı! Siyasi liderleri kampanyaya çağırdı.
Liderleri bu kampanyayı teşvike davet ediyorum. 5 dakika aşı, 15 dakika istirahat. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Uygulama yoğun bir şekilde devam edecek.
HAYDİ AŞIYA
Covid 19 ile mücadelede en önemli aşamalardan biri olan aşılama dünden itibaren Türkiye genelinde başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek uygulamada 81 ilde 1 milyon 119 bin kişilik sağlık ordusuna aşı vurulacak. Sağlıkçıların ardından 65 yaş üstündeki riskli grupta bulunan 380 bin kişinin aşılanmasına geçilecek. Daha sonra aşılama riskli ortamda ve kritik işlerde çalışanlarla devam edecek. Bunların tamamlanmasının ardından da son gruptaki vatandaşlara geçilecek.
İŞTE SIRALAMA
1- SAĞLIKÇILAR: İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak.
2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR...
3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar.
4- DİĞER VATANDAŞLAR: 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak. Ardından 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.
NE DEDİLER?
Dr. Nilüfer Kandemir: Pandemi'den aşı olarak kurtulacağız.
Hemşire Sibel Öztürk: Yeniden eski günlerimize döneceğiz.
Dr. Mehmet Akif Eksi: Ülkemiz adına tarihi bir gün.
VİRÜS ENGEL OLAMADI
Diyarbakır'da engelli derneğinde alkollü eğlence yapıldı. Daha önce 8 defa polis tarafından basılan dernekte, 42 kişi su gibi alkol tüketirken yakalandı.
2+1 PAVYON
Ankara Yeni Mahalle'de ise 2+1 daireli bir eve baskın yapıldı. İkametgahın pavyon olarak işletildiği ortaya çıktı. İçeride çok sayıda alkol ele geçirilirken, 3'ü kadın 8 kişiye 25 bin lira ceza uygulandı.
DE GİT COVID
ABD'li aşı üreticisi Moderna'nın CEO'su Stephane Bancel'den korkutan açıklama geldi: SARS-CoV-2 gitmiyor. Endemik hale gelebilir ama sonsuza kadar var olacak.
DSÖ WUHAN'DA
Dünya Sağlık Örgütü'nden bir araştırma ekibi, incelemelerde bulunmak üzere Coronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentine ulaştı. 13 bilim insanından oluşan ekip ilk etapta 2 hafta karantinada kalacak. Öte yandan Çin'de 8 ayı aşkın süre sonra ilk defa virüsten bir kişi yaşamını yitirdi.
250 BİN LİRALİK AŞI SEYAHATİ
İngiltere'de Knightsbridge Circle, yılda 25 bin pound (250 bin TL) ödeyen üyeleri için aşı turu düzenledi. Özellikle BAE ve Hindistan tercih edildi.