Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çin'den gelen Coronavac aşısını yaptırdı! Siyasi liderleri kampanyaya çağırdı.

HAYDİ AŞIYA



Covid 19 ile mücadelede en önemli aşamalardan biri olan aşılama dünden itibaren Türkiye genelinde başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek uygulamada 81 ilde 1 milyon 119 bin kişilik sağlık ordusuna aşı vurulacak. Sağlıkçıların ardından 65 yaş üstündeki riskli grupta bulunan 380 bin kişinin aşılanmasına geçilecek. Daha sonra aşılama riskli ortamda ve kritik işlerde çalışanlarla devam edecek. Bunların tamamlanmasının ardından da son gruptaki vatandaşlara geçilecek.