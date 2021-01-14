"Bu kapsamda adres defterinizdeki kişi ve oluşturulan grupların profilleri, kullanım amacı, kullanım sıklığı, konumunuz, hikayeniz gibi yaşam faaliyetlerinizi paylaşacaktır. WhatsApp ayrıca gönderilen verilere ait örneklem tanımı, yeri, konusu, yerleşimi, iletildiği adres gibi bilgileri tutuyor. Yani rehberimizde kayıtlı kullanıcılar ağı üzerinden sosyal çevremizi de daha kapsayıcı ve inandırıcı bir reklam kampanyasına dönüştürecektir. Verilerimizin reklam amaçlı kullanım izni sadece bu uygulamalarla sınırlı kalmıyor. Ücretsiz olarak sağlanan birçok ürünün kurulum ve kullanımı ancak bu şartın kabul edilmesiyle mümkün oluyor."