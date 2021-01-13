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WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

Son sözleşmesiyle milyonlarca kullanıcısının eleştirilerinin hedefinde olan WhatsApp, bu kez yazılımsal bir hata nedeniyle kullanıcıların verilerini Google'a sızdırdı. Aynı sorunun sık aralıklarla meydana gelmesi ise kafaları karıştırdı. WhatsApp, söz konusu hatayla ilgili detaylı bir açıklama henüz yapmış değil. Ancak şu sıralar gizlilik sözleşmesi nedeniyle diken üstünde olan WhatsApp, bu hata yüzünden de zor durumda kalacak gibi görünüyor.

13.01.2021 11:47 - Son Güncelleme: 13.01.2021 11:55
WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

WhatsApp, dünyanın dört bir yanından geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan popüler bir uygulama. Ancak özellikle de son günlerde değişen gizlilik sözleşmesi nedeniyle gündemden düşmüyor.

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WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

Kullanıcılara 8 Şubat tarihine kadar süre tanıyan WhatsApp, sözleşmenin kabul edilmemesi durumunda WhatsApp'ı kullanıcılara kapatacak. Hürriyet'in haberi şöyle:

WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

Bu kararı nedeniyle kullanıcılarını kaybetmeye başlayan WhatsApp'ın teknik bir hata nedeniyle pek çok kullanıcısının özel verilerini Google'a sızdırdığı da ortaya çıktı.

WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

Hata nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların oluşturduğu gruplar Google aramalara düşürken, arama sonuçlarında bu grupları görenler WhatsApp gruplarına erişebilir hale geldi.

WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

Bu hata nedeniyle gizli whatsApp gruplarının katılma linkleri de arama sonuçlarında yer aldı. Gruplara Google üzerinden girenleri gruplardaki kullanıcıların telefon numaraları ve fotoğraflarına erişme şansı buldu.

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