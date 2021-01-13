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WhatsApp'ta bir skandal daha! Kullanıcı verileri Google'a sızdırıldı

Son sözleşmesiyle milyonlarca kullanıcısının eleştirilerinin hedefinde olan WhatsApp, bu kez yazılımsal bir hata nedeniyle kullanıcıların verilerini Google'a sızdırdı. Aynı sorunun sık aralıklarla meydana gelmesi ise kafaları karıştırdı. WhatsApp, söz konusu hatayla ilgili detaylı bir açıklama henüz yapmış değil. Ancak şu sıralar gizlilik sözleşmesi nedeniyle diken üstünde olan WhatsApp, bu hata yüzünden de zor durumda kalacak gibi görünüyor.

13.01.2021 11:47 - Son Güncelleme: 13.01.2021 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





