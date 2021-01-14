Gelişmelerin, Türkiye'de yazılım, teknoloji ve siber güvenlik konusunda çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyduğunu dile getiren Yayman, "TBMM Genel Kurulu'nun faaliyetlerine başlayacağı hafta itibarıyla komisyonumuzun paydaşları olan Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile Bilgi Teknolojileri Kurumu, mesajlaşma ve sosyal medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanları komisyonumuza davet edilecek.

Onların yetkin görüşlerinden faydalanılacak. 26 Ocak'tan itibaren bir çalışma takvimi doğrultusunda bütün paydaşlarımızı çağırıp, dinleyeceğiz" diye konuştu.