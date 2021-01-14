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    • 14.01.2021 10:01
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    nasıl yapılır? WhatsApp sözleşme geri alma! 8 Şubat'ta ne olacak?

    Dünyanın popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'ın gizlilik için aldığı kararın ardından tepkiler sürüyor. Binlerce kişi WhatsApp hesaplarını terk edip alternatif uygulamalara yöneldi. Sözleşme güncellemesi yapanlar da bunu geri alıp alamayacağını merak ediyor. Peki nasıl yapılır? WhatsApp sözleşme geri alınabilir mi?

    takvim.com.tr
    WhatsApp sözleşme iptali nasıl yapılır? WhatsApp sözleşme geri alma! 8 Şubat'ta ne olacak?

    WhatsApp sözleşme iptali nasıl yapılır? Dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp uygulamasının gizlilik için aldığı karar sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Akıllı telefon kullanıcıları alternatif programlara çoktan geçti bile. Peki WhatsApp sözleşme iptali nasıl yapılır?

    WHATSAPP SÖZLEŞMESİ GERİ ALINABİLİR Mİ?

    Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi gündemde geniş yer tutuyor. Birçok kullanıcı Whatsapp'ın Facebook bilgi paylaşımı güncellemesinden rahatsız olup uygulamayı silme kararı aldı.

    Çoğu kullanıcı ise sözleşmeyi kabul ettikten sonra durumdan haberdar oldu ve Whatsapp onayını geri almak için araştırma yapmaya başladı.

    Bu durumda tek bir seçenek var. Hesabı silip, uygulamayı yeniden yüklemek. İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu..

    WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ

    Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.

    Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.

    Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.

    Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.

    8 Şubat sonrasında ise sözleşmeyi kabul etmeyenler uygulamaya giremeyecek.

    Not: Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan verilerin silineceğini hatırlatmakta fayda var.

    WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

    Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

    Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı Şubat 8'inden sonra kullanamayacak.

    WHATSAPP (WP) YENİ GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?

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