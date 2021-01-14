WhatsApp sözleşme iptali nasıl yapılır? WhatsApp sözleşme geri alma! 8 Şubat'ta ne olacak?

Not: Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan verilerin silineceğini hatırlatmakta fayda var.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Whatsapp güncellemesinde yeni sözleşme ile karşılaşan kullanıcılar izin verdikleri güncelleme ile Whatsapp'taki bilgilerini Facebook ile paylaşmış olacak. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı Şubat 8'inden sonra kullanamayacak.

WHATSAPP (WP) YENİ GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?

Hesap Bilgileri