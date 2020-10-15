CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan ve sahile sınırı olan Albatros Parkı'nda turizm tesisi yapılması amacıyla 3 Mart'ta karar aldı.

İMAR DEĞİŞİKLİK TALEBİ AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLMEDİ

20 katlı binaların yükseltilmesi kararına ilişkin imar değişiklik talebini Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda gündeme getirildi. Mecliste görüşülen imar değişiklik talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

YEŞİL ALAN OLARAK TESCİLLENDİ

Vatandaşın kullanımına kapatılan parkın ve alanın tamamını da yeşil alan olarak tescilledi.