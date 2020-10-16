İstanbul, İBB yönetiminin CHP'li Ekrem İmamoğlu'na geçmesinin ardından hizmet konusunda aksaklıklar yaşamaya başladı. Hizmetten çok kendini siyasete adayan Ekrem İmamoğlu, "Nimet" olarak nitelendirdiği İstanbul'da birçok alanı paraya çevirmeye başladı.





ÜST GEÇİTLER NEYDİ NE OLDU

İBB'ye ait olan birçok araziyi satışa çıkaran Ekrem İmamoğlu, şimdi de üst geçitleri özel bir şirkete kiraladı. AK Parti döneminde belediyenin ve hükümetin yaptığı icraatların halka gösterildiği üst geçitler şimdilerde özel bir şirket tarafından kiraya veriliyor.







6 AYLIK ŞİRKETE İHALE

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleyi 6 ay önce kurulan bir şirkete verildiği ortaya çıkmıştı.





İBB'nin yönetimi ve mülkiyeti altında bulunan 100 üst geçitteki reklam alanları Advercity reklam ajansına kiralandı. Advercity Reklam Ajansı Şubat 2020 tarihinde kurulan BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketleri'nin ajans markası. Üç yıllığına Advercity reklam ajansına kiralan üst geçitler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ajans arasında Ağustos ayı itibarıyla sözleşme imzalandı.







İHALE SÖZLEŞMESİNDE EN AZ 3 YIL ŞARTI ARANIYOR

Temmuz'un son haftasında yapılan ihalenin ardından sözleşme 5 Ağustos'ta yapıldı ama ihale sözleşmesinde ihale verilecek şirketin dijital baskı, medya hizmetleri, reklam tanıtım ve dijital yayıncılık hizmetleri gibi alanlarda en az 3 yıl faaliyet göstermesi gerektiği şartı aranıyor. 23-27 Şubat 2020 tarihleri arasında kurulan şirketin bu şartları nasıl karşıladığı merak konusu.