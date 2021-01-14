SON DAKİKA: HSK ‘köpek demek suç değil’ diyen hakim Özlem Yayla hakkında soruşturma başlattı

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'a 'yalloz, köpek' gibi kelimeler kullanması nedeniyle "hakaret" davası açılan Menşure Sütlüeroğlu hakkında 'hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle' beraat kararı verdi.
İLTİFATMIŞ GİBİ GÜZELLEME DE YAPTI
Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi "iltifatmış" gibi güzelleme de yaptı. Skandal karar kamuoyunda tepki çekerken, Hâkim ve Savcılar Kurulu da Özlem Yayla ile ilgili inceleme ve soruşturma izni verdi. HSK tarafından müfettiş görevlendirildi. Öte yandan Hâkim Yayla kendi yazdığı karara ilişkin içeriklerin yer aldığı habere erişimin engellenmesini istedi. Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği habere erişimin engellenmesine karar verdi.
SKANDAL KARAR
İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla skandal bir karara imza attı.
AK PARTİLİ RAVZA KAVAKÇI'YA HAKARET
Menşure Sütlüeroğlu isimli vatandaş 2019 yılında sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'ın İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş.'den maaş aldığına ilişkin bir paylamışın altına, "AKP'den sen para aldın, yalloz, köpek gibi havlayan narin dili dibine giriyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Şüpheli hakkında "hakaret" suçu kapsamında İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
HAKARETİ KENDİSİNİN YAZDIĞINI KABUL ETMEDİ
Sütlüeroğlu savunmasında, adına açılmış başka bir sosyal medya hesabından paylaşımın yapıldığını, kendisinin böyle bir paylaşımda bulunmadığını belirterek, kendi sosyal medya hesabını mahkemeye sundu. Yapılan incelemelerde hakaret paylaşımın Sütlüeroğlu'nun hesabından yapıldığı tespit edildi.
Özlem Yayla
HAKİM ÖZLEM YAYLA'DAN SKANDAL KARAR
İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Özlem Yayla skandal bir karara imza attı.
Yayla, Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle, sanık Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı verdi.
Mahkeme, "köpek gibi havlayanların dili dibine giriyor' şeklindeki sözlerin, hakaret unsuru taşımadığı yönünde skandal bir değerlendirmede bulundu.
"KÖPEKLER İNSANLARIN SEVİMLİ DOSTLARIDIR"
Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpeklerin de diğer hayvanlardan farkı bulunmadığı, insanların sevimli dostları olduğu ifade edildi.
"KÖPEKLERE DE HAKARET EDİLMİŞ OLUR"
Ayrıca kararda, 'köpek' ifadesinin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği gibi skandal bir ifade yer alırken Kavakcı'nın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici nitelikte olmayıp, argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
"RENCİDE EDECEK BOYUTTA DEĞİL"
Kararda ayrıca, 'Yalloz' kelimesinin kelime anlamı olarak, 'yersiz yurtsuz, serseri, parasız, ikiyüzlü dalkavuk' anlamına geldiği de belirtildi.
Şüphelinin argo nitelikli sözlerinin, Kavakçı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde değerlendirmede bulundu.
RAVZA KAVAKCI TEPKİ GÖSTERDİ
Ravza Kavakcı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak skandal karara tepki gösterdi.
HAKİM YAYLA VERDİĞİ KARARA ERİŞİM ENGELİ İSTEDİ
Skandal kararın ardından olayın tepki çekmesi ve haberleşmesinden rahatsız olan Hakim Özlem Yayla haber linkinin erişiminin engellenmesi için mahkemeye başvurdu ve İstanbul Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimi Hayrullah Kut aynı gün haberin erişime engellenmesine karar verdi.
İşte erişim engeli istenen haber linkleri:
https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/06/son-dakika-ak-partili-vekile-kopek-diyen-kadina-beraat-verdi
https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/01/05/mahkemeden-ravza-kavakci-kan-hakkinda-28-subati-aratmayacak-karar
YAYLA'YA SORUYORUZ
Şimdi soruyoruz bu nasıl hakimlik ki verdiği karara erişim engeli istiyor? Ayrıca 'köpek' ve 'yalloz' demenin hakaret sayılmaması bizim de Özlem Yayla için bu ifadeleri kullanmamızı meşru mu kılar?