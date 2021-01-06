Yayla, Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı yönünde bir değerlendirmeyle, sanık Menşure Sütlüeroğlu hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme, "köpek gibi havlayanların dili dibine giriyor' şeklindeki sözlerin, hakaret unsuru taşımadığı yönünde skandal bir değerlendirmede bulundu.

"KÖPEKLER İNSANLARIN SEVİMLİ DOSTLARIDIR"

Kararda, köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpeklerin de diğer hayvanlardan farkı bulunmadığı, insanların sevimli dostları olduğu ifade edildi.

"KÖPEKLERE DE HAKARET EDİLMİŞ OLUR"

Ayrıca kararda, 'köpek' ifadesinin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceği gibi skandal bir ifade yer alırken Kavakcı'nın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici nitelikte olmayıp, argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.