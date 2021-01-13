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    • 14.01.2021 06:45
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 14 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara’nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile , , , , Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Peki, Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, 14 Ocak il il hava durumu tahminleri...

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şekline esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
    Rüzgarın; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Trakya'nın yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 5°C
    Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 4°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    SAKARYA °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    DENİZLİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    İZMİR °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    MANİSA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı çok bulutlu yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ADANA °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    HATAY °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ISPARTA °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

    KONYA °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

    NİĞDE °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

    BATI KARADENİZ
    Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 3°C
    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    DÜZCE °C, 6°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    KASTAMONU °C, 2°C
    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

    ZONGULDAK °C, 7°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, kıyılarının yağmur, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ARTVİN °C, 12°C
    Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    RİZE °C, 10°C
    Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN °C, 9°C
    Çok bulutlu, yağmurlu

    TRABZON °C, 12°C
    Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    ERZURUM °C, 1°C
    Çok bulutlu, kar yağışlı

    KARS °C, 5°C
    Çok bulutlu, kar yağışlı

    MALATYA °C, 5°C
    Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    VAN °C, 4°C
    Çok bulutlu, kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 8°C
    Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    GAZİANTEP °C, 9°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

    SİİRT °C, 7°C
    Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ŞANLIURFA °C, 10°C
    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 14 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak?