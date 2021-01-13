HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve kar uyarısı | 14 Ocak İstanbul'da hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı