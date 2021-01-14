SON DAKİKA: Altyapı yetmeyince İzmir’i yine sel vurdu: Birçok ev ve iş yerini su bastı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "212 konut veya dükkanda su baskını yaşandı. Altyapıda sıkıntılar var ama daha büyük sıkıntı iklim değişikliği. Saatte 70 kilo yağmurun düştüğü bir iklim biz hiç görmedik" dedi. Manisa'da Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesi'nin arasındaki istinat duvarı çöktü, belediyeyi su bastı.