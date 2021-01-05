İstanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi, siyasi saiklerle hareket ederek İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında "yalloz" ve "köpek gibi havlayan" şeklindeki ifadeleri hakaret saymadı. Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi bir de üzerine "iltifatmış" gibi güzelleme yaptı.
Ravza Kavakçı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi.
1- Özellikle siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğine gönülden inanan bir insan olarak birçok vesile ile eleştirinin başımın üzerinde yeri olduğunu ama iftira, yalan ve hakarete karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimi ifade etmiştim.— Dr.Ravza KAVAKCI KAN 🇹🇷 (@RavzaKavakci) January 5, 2021
Kavakçı'nın Twitter hesabından yaptığı dikkat çeken açıklama şöyle:
Özellikle siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğine gönülden inanan bir insan olarak birçok vesile ile eleştirinin başımın üzerinde yeri olduğunu ama iftira, yalan ve hakarete karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimi ifade etmiştim.
İŞTE O SKANDAL KARAR
Bu mücadeleye devam ederken Istanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nin yapmış olduğumuz şikayete binaen bir dönemin güdümlü yargı kararlarını aratmayan nitelikteki ekte paylaştığım kararını okuyunca yaşadığım endişe ve üzüntüyü kelimelerle ifade etmek mümkün değil.
Hakimin bir insana, hem de bir hemcinsine yapılmış olan bu açık ve çirkin hakaretleri neredeyse iltifatmış gibi değerlendirmesi, bir insanı hayvana benzetmenin hakaret olarak görülmesinin hayvana hakaret olacağını ifade etmesinin arkasındaki motivasyon ne olabilir?
Ayrıca sanık bile özür dilemeye hazırken Hâkime Hanım adalet, hukuk ve temel sağduyudan uzak, insan onurunu çiğneyen bu karar ile insanı tekrar hakarete uğratıyor. Başörtüsü nefreti içeren ifadelerin kullanıldığı bu günlerde bu karar bazı endişelerimizi tekrar hatırlatıyor.
Yapılan hakaretin içeriğini ayrıca yazarak değil, mahkeme kararındaki kısmının görüntüsünü üzülerek ekte tekrar paylaşıyorum. Bu karara karşı her türlü hukuki mücadeleye avukatlarımla birlikte sonuna kadar devam edeceğimizi tekraren kamuoyu ile paylaşmak isterim.