İstanbul Anadolu Adliyesi 58.Asliye Ceza Mahkemesi, siyasi saiklerle hareket ederek İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında "yalloz" ve "köpek gibi havlayan" şeklindeki ifadeleri hakaret saymadı. Mahkeme, bu ifadeleri hakaret saymadığı gibi bir de üzerine "iltifatmış" gibi güzelleme yaptı.







Ravza Kavakçı Kan, söz konusu karara ilişkin ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşarak karara tepki gösterdi.





1- Özellikle siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğine gönülden inanan bir insan olarak birçok vesile ile eleştirinin başımın üzerinde yeri olduğunu ama iftira, yalan ve hakarete karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimi ifade etmiştim. — Dr.Ravza KAVAKCI KAN 🇹🇷 (@RavzaKavakci) January 5, 2021

Özellikle siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerektiğine gönülden inanan bir insan olarak birçok vesile ile eleştirinin başımın üzerinde yeri olduğunu ama iftira, yalan ve hakarete karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimi ifade etmiştim.