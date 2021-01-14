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    • 15.01.2021 06:40
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    SON DAKİKA: Firari hain terörden tutuklu Demirtaş'ın kitabını seslendirdi

    Son dakika haberine göre, MİT TIR'ları davasından yargılanan firari hain , bir radyoda terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan ’ın öykü kitabını seslendirdi.

    Hain Demirtaş'ın kitabını seslendirdi

    MİT TIR'ları davasından yargılanan firari sanık "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası aldı.

    Firari sanık, PKK soruşturması kapsamında bir diğer tutuklu olan 'ın ikinci öykü kitabı 'Devra'ın 8. bölümünü bir radyoda seslendirdi.



    HAİN DÜNDAR TERÖRDEN TUTUKLU DEMİRTAŞ'A DESTEK VERDİ
    Sabah'ın haberine göre, 6-8 Ekim olaylarının faili olarak da bilinen Selahattin Demirtaş'ın öykü kitabının bölümlerini devamlı seslendiren Can Dündar, 50 vatandaşın ölümünden sorumlu olarak tutuklu bulunan Demirtaş'ın öykü kitabının bölümlerini okuduğu anları sosyal medya uygulaması Twitter'da da paylaştı.



    TERÖR ÖRGÜTLERİN DESTEK VERDİ
    Can Dündar, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör değişikliğini bahane ederek kalkışma çıkarmaya çalışan birçoğu terör örgütleri ile iltisaklı çıkan eylemcilere de destek vermişti.

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