"Haberin kaynağını soracaklardı, Söylememe hakkımız vardı. Ama belki kaynağın 'cemaat' olmadığını söylemek işe yarardı. Benim daha iyi bir fikrim vardı. Çok üstüme gelirlerse "Görüntülerin bana flash disk içinde postalandığını söyleyip, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın göndermiş olabileceğinden şüphelendiğimi itiraf edecektim." Dündar bu fikrini avukatları tasvip etmediği için savcıya bu yönde ifade vermemiş.

NE OLMUŞTU?

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar'ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Can Dündar'ın 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.