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    • 07.01.2021 15:04
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    ! Kobani iddianamesi kabul edildi! 108 kişi hesap verecek

    haberine göre "Kobani soruşturması" kapsamında aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları ve ’ın da olduğu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

    Kobani soruşturmasında flaş gelişme! 108 kişi hesap verecek

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 'ın da bulunduğu 108 şüpheli hakkında hazırlanan 3 bin 500 sayfalık iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Demirtaş 108 sanıkla birlikte yargılanacak.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine teslim edilen 6 ciltlik iddianame 3 bin 530 sayfa ve 300 ek klasörden oluştu. Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski bazı HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu iddianamede şüpheliler, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen eylemlerden sorumlu tutuldu.

    108 şüpheli, birer kez 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 37'şer kez 'Nitelikli adam öldürme', 29'ar kez 'Öldürmeye teşebbüs', 3 bin 777'şer kez 'Mala zarar verme', 25'er kez 'Alıkoyma', 395'er kez 'Hırsızlık', 15'er kez 'Yağma', 308'er kez 'İş yeri ve konut dokunulmazlığı ihlali', 13'er kez 'Türk bayrağını yakma', 7'şer kez 'Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet' ile suçlanıyor.

    İDDİANAME KABUL EDİLDİ
    Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da bulunduğu 108 sanık hakkında iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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