Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ideolojik olarak ortak bir zeminde olmadığının altını çizen Duran ve önemli tespitlerde bulundu.

Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın açıklamaları şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra biz parti siyasetinin bu kadar canlı olacağını beklemiyorduk. Fakat bu yüzde 10 baraj meselesini partiler ittifak yapıp aşabildiği için çok sayıda parti meydana çıkıyor. Hatırlayacaksınız AK Parti'den de siyaset yapmış iki isim parti kurdular. Şimdi CHP ile ilgili İYİ Parti ile ilgili hatta HDP ile ilgili böyle bir partileşme hareketleri var.