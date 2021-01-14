Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.01.2021 01:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2021 01:27
    ABONE OL

    Yazarı Prof. Dr. ’dan çarpıcı Millet İttifakı tespiti: Ortak ideolojik zemin yok

    Yazarı ve Genel Koordinatörü Prof. Dr. ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. , ve ’nin ideolojik olarak ortak bir zeminde olmadığının altını çizen Duran ve önemli tespitlerde bulundu. Duran, "CHP'nin kendi içinde, İYİ Parti'nin kendi içinde hatta HDP'de bile bir siyasetin nasıl yapılması, 'Türkiye'nin çıkarı nerededir?' sorusuna dahil ortak bir ideolojik zemin yok." ifadelerini kullandı. Duran, "Bunları bir arada tutan şey Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığıdır." dedi.

    Nedir bunları bir arada tutan

    Sabah Gazetesi Yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin ideolojik olarak ortak bir zeminde olmadığının altını çizen Duran ve önemli tespitlerde bulundu.

    Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın açıklamaları şu şekilde:
    Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra biz parti siyasetinin bu kadar canlı olacağını beklemiyorduk. Fakat bu yüzde 10 baraj meselesini partiler ittifak yapıp aşabildiği için çok sayıda parti meydana çıkıyor. Hatırlayacaksınız AK Parti'den de siyaset yapmış iki isim parti kurdular. Şimdi CHP ile ilgili İYİ Parti ile ilgili hatta HDP ile ilgili böyle bir partileşme hareketleri var.

    Bir defa en öncelikli sebep; bu partilerin kendilerini yüzde 50+1'le seçilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değerli görebilecekleri bir aritmetik var, bir ortam var. Bu teşvik edici bir husus gibi görünüyor fakat buna da yine bağlantılı olarak başka bir mesele var; Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş olunmasından dolayı önümüzdeki dönemdeki tartışmayı güçlendirilmiş parlamenter sistemle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmasına çevirmek isteyecekler.

    "ORTAK BİR İDEOLOJİK ZEMİN YOK"
    Önümüzdeki dönemin gündemi bu. CHP dahil muhalefet partileri böyle bir hazırlık yapıyorlar.

    CHP'nin kendi içinde, İYİ Parti'nin kendi içinde hatta HDP'de bile bir siyasetin nasıl yapılması, Türkiye'nin çıkarı nerededir sorusuna dahil ortak bir ideolojik zemin yok.

    Bunları bir arada tutan şey Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığıdır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan çarpıcı Millet İttifakı tespiti: Ortak ideolojik zemin yok