Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibat veya iltisaklı olduğu belirlenen iki askeri hakim subayın meslekten çıkarılmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Buna göre Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hakimler Komisyonu, hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan'ı oy birliğiyle meslekten çıkardı.