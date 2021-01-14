'EŞ BAŞKANLIK' KARIŞTIRDI

Özcan, İYİ Parti'nin kendisi ile eşbaşkanlık pazarlığı yaptığını, yollarının bu nedenle ayrıldığını söyledi. Meclis oturumunda konuşan Başkan Özcan konuşmasının devamında ise çok kritik sözler sarfetti.Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İYİ Parti'nin kendisiyle eş başkanlık pazarlığı yaptığını ilk kez dile getiren Özcan, "Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem" diye konuştu.