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    • 13.01.2021 16:11
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    Başkan Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin'den kritik görüşmesi

    Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Kremlin'de 'ı görüşmüştü. Son dakika haberine göre Başkanı Putin, 'da Dağlık Karabağ konusunda yapılan üçlü toplantıyla ilgili Başkan Erdoğan'ı bilgilendirdi. Erdoğan-Putin görüşmesinde, zirvenin sonuçlarından birinin Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilişkilerini normalleştirme niyetinin teyidi olduğu vurgulandı

    Karabağ zirvesi sonrası ilk görüşme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmede, konusundaki gelişmeler değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

    Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.

    PUTİN, ALİYEV VE PAŞİNYAN DAĞLIK KARABAĞ İÇİN BİR ARAYA GELDİ
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Kremlin'de Dağlık Karabağ'ı görüşmüştü.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık." demişti.

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