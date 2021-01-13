Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler değerlendirildi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmeler ile ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.





PUTİN, ALİYEV VE PAŞİNYAN DAĞLIK KARABAĞ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Kremlin'de Dağlık Karabağ'ı görüşmüştü.





Rusya Devlet Başkanı Putin, "Bölgede ekonomik bağlantıların inşa edilmesi ve altyapı ile ilgili projelerin geliştirilmesi konusundaki adımlara ilişkin ortak bildiri imzaladık." demişti.