GÜNDE 1500 KİŞİ

Her aşı uygulama odasında bir hemşirenin, her 10 oda için de bir doktorun görevlendirildiğini söyleyen Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, "Her odada günde 60 kişiye aşı yapılacak. Bu da günlük 1500 kişiye aşı yapılması anlamına geliyor. Aşılama için hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

KAYITLARI 'AŞILA' TUTACAK

Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşı uygulaması kayıtlarının "AŞILA" mobil uygulaması üzerinden tutulacağını açıkladı. Buna göre önce 'AŞILA' mobil uygulaması üzerinden aşının uygunluğu kontrol edilecek, karekodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak.