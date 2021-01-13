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    • 13.01.2021 08:44
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    : 'da silahlı suç örgütüne şafak u: Çok sayıda gözaltı var

    ... 'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik şafak u düzenlendi. Aralarında biri komiser 13 polisin bulunduğu, 55 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, emniyete götürüldü.

    DHA
    Adana'da şafak baskını! Aralarında polisler de var

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü deşifre edildi. Savcılık, örgüte üye olduğu öne sürülen aralarında biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 55 kişiye yönelik yakalama kararı çıkardı.



    Harekete geçen polis ekipleri, şafak vakti düzenledi. Evlere, polisleri tarafından kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana'da silahlı suç örgütüne şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var