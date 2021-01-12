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    • 12.01.2021 19:37
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    12 Ocak yeni tip vaka ve vefat tablosunu duyurdu: Günlük hasta sayısı 1.000'in altına indi

    , 12 Ocak 2021 yeni tip (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan günlük veri tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.



    GÜNLÜK HASTA SAYISI 1000'İN ALTINA İNDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1.000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz. Birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu.

    11 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU



    10 OCAK 2021



    9 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU



    8 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 OCAK 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU



    31 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    30 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    29 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    25 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    24 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    19 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 12 Ocak yeni tip koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu: Günlük hasta sayısı 1.000'in altına indi