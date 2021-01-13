AŞILANIYORUZ



Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları hızlandı. Türkiye, Çin ile 47 milyon, Almanya ile 30 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı. Yılbaşı öncesi ülkeye gelen 3 milyon dozluk Çin aşısının analiz çalışmalarına başlandı. Sağlık Bakanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta aşılama takvimi ve takibi için 'Aşıla' isimli mobil uygulamada hazırlandı. Bu uygulama ile COVİD-19 aşıları da dahil tüm aşı kayıt ve takiplerin yapılacağı açıklandı.