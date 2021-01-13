BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, COVİD- 19'u bitirecek aşıyı geliştirdi.
Dünyanın en zenginleri listesine girdi. Gençliğinde ise futbola gönül verdi.
Almanya Köln'deki Barışspor amatör futbol takımından arkadaşı Bahri Akdeniz, "Uğur antrenmanlara bisikletle gelirdi. Aramızda para toplayıp ona krampon aldık" dedi.
Takımın masörü İsa Oğul ise şunları söyledi: Türkiye'den transfer teklifleri aldı. Ancak o doktorluğu seçti.
AŞILANIYORUZ
Covid-19'a karşı aşılama çalışmaları hızlandı. Türkiye, Çin ile 47 milyon, Almanya ile 30 milyon dozluk aşı anlaşması yaptı. Yılbaşı öncesi ülkeye gelen 3 milyon dozluk Çin aşısının analiz çalışmalarına başlandı. Sağlık Bakanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlk etapta aşılama takvimi ve takibi için 'Aşıla' isimli mobil uygulamada hazırlandı. Bu uygulama ile COVİD-19 aşıları da dahil tüm aşı kayıt ve takiplerin yapılacağı açıklandı.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının analiz çalışmalarında sona gelindi. Aşıları taşıyacak TIR'lar hazır bekledi. Bu kapsamda ilk etapta, sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, polis ve öğretmenler ile huzurevi çalışanları aşılanacak. Aşı olanlara 'oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için rızasını alma' amacı taşıyan form imzalatılacak.
RANDEVUYLA YAPILACAK
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşılama süreciyle ilgili açıklama yaptı. "Herkes kendisi randevusunu alacak. Hastaneye ulaşamayacak insanlara da evde aşı yapacağız" ifadesini kullandı.
HES YANİ!
Tedbirler, salgına geçit vermedi. İstanbul'daki toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu zorunluluğu getirildi. İki gün sonra uygulanmaya başlanacak yeni tedbir için vatandaşlar İstanbul Kart Dolum Merkezleri'ne akın etti. Sıra ilerlemeyince sinirler gerildi! Gürkan Ulusoy, "1.5 saattir sıradayız, kuyruk ilerlemiyor" dedi.
ŞAHİDEN MUCİZE
Elazığ'da yaşayan 6 çocuk 80 torun sahibi 102 yaşındaki Şahide Gürbüz, 12 günde Coronavirüs'ü yendi. Hayatında 2 defa hastaneye gittiğini söyleyen Şahide Nine, uzun yaşamının sırrını verdi: Doğal besinlerle beslendiğimiz için bunca yaşı buna borçluyum. Hastalığımda soğuk içecek ve meyve istedim.
GORİLMEMİŞ ŞEY
Covid-19 salgınında bir ilk yaşandı. ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'nde bulunan 8 gorilde virüse rastlandı! Parkın yöneticisi Lisa Peterson, virüsün gorillere bir çalışandan bulaştığını açıkladı.