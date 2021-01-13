NİTELİK KODLARI LİSTESİ

Nitelik kodları, farklı meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir koddur. Adayların tercih yapacağı alanda hangi niteliklere sahip olduğunu anlatır. Yani, kodlar öğrenim koşulunu belirtiyor ve bitirilen bölümleri ifade ediyor.

3001 nitelik kodu Belediyeler, İl Özel İdareleri, üniversiteler vs. kurumlar ön lisans mezunu programlarından mezun olan adaylar arasından zabıta, itfaiye eri, ambar memuru, bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda alım yapıyor.

1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.

3004 nitelik kodu Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor.

6225 nitelik kodu ise bilgisayar sertifikası şartı bulunduruyor.

1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak belirtilmiştir.