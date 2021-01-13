Kamu Personeli Seçme Sınavı kısaca KPSS sınavlarına her yıl binlerce aday katılıyor. Sınav sonuçlarının öğrenilmesinin ardından yayımlanan kılavuza göre tercihler tamamlanacak. Ardından boş kadrolara göre atamalar yapılıyor. Kılavuzda meslek gruplarının karşısında nitelik kodları bulunmaktadır. Bunlarda biri de 2049 nitelik kodudur. Peki; 2049 nitelik kodu nedir, ne anlama geliyor? 2049 özel şart nedir? 2049 nitelik kodu ile alım yapan kurumlar 2021 hangileri? Detaylar takvim.com.tr'de...
EKPSS NİTELİK KODLARI NEDİR?
Nitelik kodu, adayların seçim yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Misal verecek olunursa, 2001 sayılı nitelik kodu, "öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun elde etmek" koşulunu adaylardan istemektedir.
2049 NİTELİK KODU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.
2049 NİTELİK KODU ÖZEL ŞART
2049 nitelik kodu adayların hangi bölüm ve programdan mezun olmaları gerektiğini ifade etmektedir.
2049 nitelik kodu bulunan kadrolara başvuru yapmak isteyen adaylar "Ortaöğretim Kurumlarının İmam Hatip Alanı ve Dallarından mezun olmak." Durumundadırlar.
Yani bu kod ortaöğretim mezunlarını ve ortaöğretim mezunları için tahsis edilmiş olan kadroları ilgilendirmektedir ve adaylardan imam hatip alanı ve dallarından mezun olmalarını istemektedir.
NİTELİK KODLARI LİSTESİ
Nitelik kodları, farklı meslek gruplarını ve tercih kriterlerini ifade eden bir koddur. Adayların tercih yapacağı alanda hangi niteliklere sahip olduğunu anlatır. Yani, kodlar öğrenim koşulunu belirtiyor ve bitirilen bölümleri ifade ediyor.
3001 nitelik kodu Belediyeler, İl Özel İdareleri, üniversiteler vs. kurumlar ön lisans mezunu programlarından mezun olan adaylar arasından zabıta, itfaiye eri, ambar memuru, bilgisayar işletmeni gibi kadrolarda alım yapıyor.
1103 nitelik kodu: Cinsiyeti kadın olmak.
3004 nitelik kodu Sosyal Güvenlik ön lisans programından mezun olmak" anlamını taşıyor.
6225 nitelik kodu ise bilgisayar sertifikası şartı bulunduruyor.
1101 nitelik kodu açıklaması "Cinsiyeti Erkek Olmak" olarak belirtilmiştir.
EKPSS TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
"Değerli EKPSS adaylarımız,
2021-EKPSS/Kura ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz." dedi.
Tercihler, 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapılacak. Sonuç tarihi henüz netleşmedi.
BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EKPSS AÇIKLAMASI
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri bugün başlayacak" dedi.
Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı.
Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.