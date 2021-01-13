Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 18.00'de bir kez daha bir araya geldi.
Aşılama gündemi ile yapılan toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz 14 gün sürecek güvenlik süreçlerine başlamıştı. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır.
Aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış ve acil kullanım onayı için süreç başlamıştı. Akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz aşı için acil kullanım onayı vermiştir.
"İLK AŞIYI BİLİM KURULU ÜYELERİ İLE YAPTIRACAĞIZ"
Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.
YARINDAN İTİBAREN TÜM TÜKİYE'DE BAŞLANACAK
Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.
Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.
Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu.
Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlatığımız bir gündür.
Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız.
BAKAN KOCA CANLI YAYINDA AŞI YAPTIRDI
Açıklama yaptıktan sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Bakan Koca, Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısını canlı yayında yaptırdı.
Aşının ardından açıklama yapan Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum.