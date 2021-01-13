EKPSS tercih nasıl yapılır? ÖSYM AİS EKPSS tercih kılavuzu! EKPSS taban puanlar boş kontenjanlar!

EKPSS tercih nasıl yapılır? ÖSYM AİS EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı ve EKPSS tercihleri için başvuru dönemi başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacağını açıkladı. Kamu kurumlarına toplam 2.140 kişinin ataması yapılacak. Peki EKPSS taban puanları boş kontenjanları nasıl?
EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak 2021 günü, saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı.
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.
"DEVLET KORUMASINDAN YARARLANMIŞ 1.093 GENCİMİZİ KAMUDA İSTİHDAM EDİYORUZ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1.093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 saat 23:59'a uzatıldığını açıkladı. Selçuk, "Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemlerinin 19 Ocak 2021 Salı gününe kadar uzatıldığını kaydetti.
Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandığını belirten Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.
KURA TERCİHLERİ NASIL OLACAK?
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.
2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.
KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.