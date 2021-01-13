EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-EKPSS tercih ekranı!

Bakan Selçuk, adayların, Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için, öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerektiğini hatırlattı

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan "Tercih Kılavuzu"na göre gerçekleştirebilecek.