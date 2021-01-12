JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.