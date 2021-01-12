JGK personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 JGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kamu kurumlarına yapılacak personel alımları için sık sık duyuru yayımlanıyor. Jandarma Genel Komutanlığı JGK bünyesine de toplam 41 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 12 Ocak itibariyle başlayan başvurular 15 Ocak tarihinde sona erecek. İşte başvurular hakkında merak edilen bilgiler...
JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.
Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.
Her iki alım için ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yapılacak.
Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.
e-Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.