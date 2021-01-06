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    'den istifa ediyor! Yeni parti için flaş hamle

    Son dakika haberi... , 'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin 'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. İnce, partisinin resmi başvurusunu ocak ayı sonuna kadar yapacak.

    Muharrem İnce CHP'den istifa mı ediyor?

    A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre bugünkü toplantıda istifa süreci ile ilgili kararını verdi. İnce, yıllarını verdiği 'den bu hafta içi istifa ederek ayrılacak.

    YENİ PARTİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU
    Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in A Haber ekranlarında aktardığı bilgilere göre ise, Muharrem İnce bu ayın sonuna kadar partisini kurmak istiyor. İnce, partisinin resmi başvurusunu ocak ayı sonuna kadar yapacak.

    MEMLEKET HAREKETİ İLE GEMİLERİ YAKMIŞTI
    Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olmuştu. İnce, CHP'nin bugüne kadar eriştiği en yüksek oy oranını alırken, parti içinde Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya gelmişti. İnce, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlık görevini kendisine bırakmasını istediğini bildirmişti. Gerilim sonrası İnce, parti içinde beklediğini bulamayınca Memleket Hareketi kapsamında 81 ili gezme kararı almıştı. İnce, il ziyaretleri sırasında CHP'ye sert eleştiriler yöneltmiş, parti kurma düşüncesini dile getirmişti.

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