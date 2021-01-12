Çin'den koronavirüs aşısı geldi ve vatandaşlar Covid-19 aşısı için heyecanlı bekleyişe başladı. Sağlık Bakanlığı aşılanmayı yakından takip etmek için yeni bir uygulamayı vatandaşların kullanımına sundu. Aşıla nedir? Ne işe yarar? Aşıla nereden indirilir? Sorgulamaları da gündemde çok fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni uygulamanın nasıl kullanıldığına dair bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
AŞILA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Covid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.
Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek.
Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak. Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.
AŞILA UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Aşıla uygulamasına giriş yapabilmek için kullanıcı profiline uygun seçim yapılarak ilerlenir.
EĞER AİLE HEKİMİ İSENİZ;
Eğer Aile Hekimi Girişi seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve Veri Gönderim Şifresi (e-Nabız) ile giriş yapılır.
Eğer Hekim Girişini seçildiyse T.C. Kimlik Numarası ve HSYS Şifresi ile giriş yapılır.
Hekim kullanıcılarının sisteme giriş yapabilmesi için HSYS şifresinin olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda HSYS sisteminde aşı uygulama yetkisinin de olması gerekmektedir.
Aile Hekimi girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Aşı Takvimi Yaklaşanlar
Randevularım
Popülasyon
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Hekim girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada;
Aşı Uygula
Randevularım
Aşı Ekibimi Oluştur
menülerini görüntüler.
Aşılanacak Kişi Ekle
Menüsünü ise sadece HSYS'de aşılanacak kişi ekleme yetkisi olan kullanıcılar görüntüleyebilecektir.
EĞER SAĞLIK PERSONELİ İSENİZ;
Eğer Sağlık Personeli Girişi seçildiyse Cep Telefon Numarası girilerek SMS Şifre Al butonuna tıklanır.
Sağlık Personelleri, Aile Hekimi veya Hekim tarafından yetki verildiği taktirde sisteme giriş yapabilir.
Yetkisi olmayan personeller sorumlu hekimlerine başvurarak yetki talep edebilir.
Telefona gelen şifre belirlenen süre zarfında giriş ekranındaki ilgili alana yazılır ve Giriş butonuna tıklanır.
Eğer belirlenen süre zarfında giriş yapılamadıysa Tekrar SMS Şifre Al butonuna tıklanarak telefona tekrar şifre gelmesi sağlanır.
Sağlık Personeli girişi yapan kullanıcılar Ana Sayfada
Aşı Uygula
Randevularım
menülerini görüntüler.
Sağlık Personeli kullanıcısı uygulama içinde yapacağı tüm işlemleri kendisine yetki veren hekim gözetiminde gerçekleştirir.
Aile Hekimi Girişi yapan kullanıcının eğer birden fazla işlem yapabileceği birimi varsa birim seçimi yaparak devam edilir. Tek birimi olan kullanıcılar seçim yapmadan direkt olarak sistem tarafından Ana Sayfaya yönlendirilir.