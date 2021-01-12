Ankara için çok ciddi deprem uyarısı! Tehlike sanılandan çok daha büyük...





ANKARA ÇEVRESİNDEKİ FAYLAR

Doç. Dr. Özmen, Kalecik'te meydana gelen depreme neden olan fay zonunun 1928 yılında Kalecik bölgesinde 5,6 büyüklüğünde deprem yarattığını hatırlatarak, şöyle dedi: "Dolayısıyla bu fay ve bununla ilişkili diğer faylar da 6 şiddetine varacak büyüklüklerde deprem üretme potansiyeline sahip faylar. Ankara kent merkezini baz alıp 35-40 kilometrelik bir yarı çap çizersek bu bölge içerisine düşen diri faylarımız var. Bunların boyutu çok küçük ve yaklaşık 5 şiddetine varacak büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan faylar var. Çemberi 40 ila 60 kilometre arası kadar genişletirsek Dodurga Fayı, Çankırı Fayı gibi 6-6,5 şiddetine varacak büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan faylarımız var. Bu çapı 70-80 kilometre çevresine biraz daha büyüttüğümüz anda da Kuzey Anadolu Fayı, Tuz Gölü Fayı, Seyfe Fayı, Ezine Pazarı Fayı gibi 7 ve 7 şiddetinin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar da var."