DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem, Kırıkkale ve Çankırı'da da hissedildi. Kırıkkale'de deprem nedeniyle endişelenen bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalecik merkezli 4.5 şiddetinde meydana gelen deprem ilimizde de yoğun bir şekilde hissedilmiş, bütün ilçelerimiz ve köylerimizle irtibata geçilmiş olup şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.



Öte yandan depremin hissedildiği Çankırı'da da kısa süreli panik yaşandı. Çankırı Valisi Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.