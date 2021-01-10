Son dakika haberi... Ankara'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,5 olarak açıklandı.
Detaylar gelecek....
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Kalecik (Ankara)
Tarih-Saat : 10.01.2021, 22:53:01 TSİ
Enlem : 40.0400 N
Boylam : 33.3210 E
Derinlik : 12.81 km
Detay : https://t.co/daioP8iX4y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.01.10 22:53:01 40.0553 33.3200 6.7 -.- 4.7 4.6 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2021.01.10 22:38:05 36.9633 28.2918 6.5 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 21:02:41 40.0507 33.3160 6.3 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2021.01.10 20:56:53 39.2143 27.2325 5.6 -.- 2.4 -.- MAHMUDIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2021.01.10 20:53:47 40.0815 30.4358 5.3 -.- 2.4 -.- AKKOY-INHISAR (BILECIK) İlksel
2021.01.10 20:47:40 37.8870 27.1938 8.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 20:15:59 37.1665 30.5730 16.2 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.01.10 19:55:06 38.0415 26.9610 4.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.10 19:47:19 36.9505 28.2577 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 19:43:01 36.9568 28.2597 5.8 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 19:39:48 36.9523 28.2562 1.5 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.01.10 19:11:20 37.8473 27.2702 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.01.10 19:07:56 37.8765 27.3053 8.5 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel