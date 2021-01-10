Son dakika haberi... Ankara'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,5 olarak açıklandı.

Detaylar gelecek....

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.01.10 22:53:01 40.0553 33.3200 6.7 -.- 4.7 4.6 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2021.01.10 22:38:05 36.9633 28.2918 6.5 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.01.10 21:02:41 40.0507 33.3160 6.3 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

2021.01.10 20:56:53 39.2143 27.2325 5.6 -.- 2.4 -.- MAHMUDIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2021.01.10 20:53:47 40.0815 30.4358 5.3 -.- 2.4 -.- AKKOY-INHISAR (BILECIK) İlksel

2021.01.10 20:47:40 37.8870 27.1938 8.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 20:15:59 37.1665 30.5730 16.2 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2021.01.10 19:55:06 38.0415 26.9610 4.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.10 19:47:19 36.9505 28.2577 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.01.10 19:43:01 36.9568 28.2597 5.8 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.01.10 19:39:48 36.9523 28.2562 1.5 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.01.10 19:11:20 37.8473 27.2702 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2021.01.10 19:07:56 37.8765 27.3053 8.5 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel