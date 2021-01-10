Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.01.2021 23:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2021 23:06
    ABONE OL

    Son dakika: 'da korkutan ! | KANDİLLİ RASATHANESİ AFAD SON DEPREMLER

    Son dakika haberi... 'da meydana geldi. AFAD verilerine göre, Ankara'nın ilçesinde saat 22.53'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 km olarak kaydedildi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

    Ankara'da korkutan deprem!

    Son dakika haberi... 'da meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 4,5 olarak açıklandı.

    Detaylar gelecek....

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2021.01.10 22:53:01 40.0553 33.3200 6.7 -.- 4.7 4.6 ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

    2021.01.10 22:38:05 36.9633 28.2918 6.5 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

    2021.01.10 21:02:41 40.0507 33.3160 6.3 -.- 1.7 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel

    2021.01.10 20:56:53 39.2143 27.2325 5.6 -.- 2.4 -.- MAHMUDIYE-BERGAMA (IZMIR) İlksel

    2021.01.10 20:53:47 40.0815 30.4358 5.3 -.- 2.4 -.- AKKOY-INHISAR (BILECIK) İlksel

    2021.01.10 20:47:40 37.8870 27.1938 8.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.01.10 20:15:59 37.1665 30.5730 16.2 -.- 1.4 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

    2021.01.10 19:55:06 38.0415 26.9610 4.6 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.01.10 19:47:19 36.9505 28.2577 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

    2021.01.10 19:43:01 36.9568 28.2597 5.8 -.- 2.1 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

    2021.01.10 19:39:48 36.9523 28.2562 1.5 -.- 1.0 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

    2021.01.10 19:11:20 37.8473 27.2702 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

    2021.01.10 19:07:56 37.8765 27.3053 8.5 -.- 2.8 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da korkutan deprem! | KANDİLLİ RASATHANESİ AFAD SON DEPREMLER