"Şu gerçeği gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkeleri pandemiyle mücadelede sınıfta kaldı. Türkiye'nin ortaya koyduğu pandemiyle mücadele, gerçekten dünyanın örnek aldığı bir mücadele oldu. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nden çok daha önce pandemiyle mücadele stratejisini ortaya koydu ve bu konuda atılması gereken bütün adımları attı. Sevgili kardeşlerim evet, büyük zorlu bir dönemi sizlerle birlikte atlatıyoruz, yaşıyoruz. Ama çok yaklaştı, artık yerli aşımıza da üçüncü faza geçildi. Aşılarımız da gelmeye başladı. Başta sağlık çalışanlarımız, emniyet güçlerimiz, 65 yaş üstü vatandaşlarımız sırayla tüm toplumu inşallah aşılamak için, büyük bir planın, hazırlığın içerisindeyiz. Bu konuda da gerçekten örnek bir modeli sağlık bakanlığımız çalıştırıyor. Peki Türkiye bu kadar planlı bir şekilde çalışırken, dünya ne yaptı? Dünyanın en gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkeler ne yaptı biliyor musunuz? Birbirlerinin maskelerine el koydu. Yaşlılarını bakım evlerinin önünde ölüme terk etti ve adeta bir korsan savaşları yaşandı dünyanın farklı ülkelerinde. Ama bütün bunlar olurken Türkiye kendi vatandaşına ücretsiz sağlık hizmetini ilacına kadar verirken, aynı zamanda "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" diyerek tam 155 ülkeye sağlık, ihtiyaçlar noktasında destek oldu. Bakın, G7 ülkelerine bir bakın. Almanya'nın ya da Amerika'nın 'Şu ülkeye yardım etti' duyduk mu bu dönemde? Duymadık. Ama Türkiye 155 ülkeye tıbbi ihtiyaçlar noktasında destek oldu. Niçin? Biz biliyoruz ki zor zamanlarda yapılan yardımın kıymeti, hiçbir şeyle kıyaslanamaz. 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' Bizim Türkiye Cumhuriyetimizin uçağı Filistin'e de gitti, Avrupa'ya gitti. Niçin? Biz inanıyoruz ki zor zorluklar karşısında yardımlaşmak bizim inancımız gereğidir."