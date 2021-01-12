Hava yolu şirketlerini, pandemi döneminde aldıkları hijyen tedbir ve önlemlerine göre "Gold", "Platinum" ile "Diamond" statülerinde kategorize eden değerlendirmede açılan çevrim içi denetim formundaki 10 kategoriden 75 temas noktası ile ilgili sorulara sağlık ve hijyen tedbirlerine ilişkin yanıtlar, somut göstergeler esas alınarak katılımcılarca işlendi.

Diğer hava yollarıyla birlikte puanlandırılan THY, en yüksek sağlık ve güvenlik seviyesini ifade eden "Diamond" statüsünü elde etti.