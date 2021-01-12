CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında kameralar karşısına geçti. Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine Cumhurbaşkanlığı makamı vardı.





Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerine devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, 'sözde' demeye devam edeceğini söyledi.





"SÖZDE DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Milleti yoksulluğa mahkum ettiği için 'sözde' dedim. Milleti açlığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve söylemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

HAKARETLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

CHP lideri, "Bir de tazminat davası 1 milyon liralık açmış, neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü." ifadeleriyle hakaretlerine bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 26 milyon 330 bin 823 oy olarak seçimlerden zaferle ayrılmıştı.

AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere yönelik de hakaret olarak nitelendiriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise AK Parti yönetimine ve AK Parti'ye oy veren herkese hakaret etmeye devam ediyor.