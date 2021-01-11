SON DAKİKA: AK Parti'den CHP'li Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "sözde Cumhurbaşkanı" şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirken, bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanı'nın "tarafsız" olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ettiklerini belirtti.
Bu söylemlerin sahiplerinin hala milli egemenlik karşıtlığı yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Çelik, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Saldırdıkları makam devletimizi ve milletimizi temsil etmektedir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı, 'devlet başkanı' sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Bu temsil makamına 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, demokratik olmayan rejim arzu etmektir."
Çelik, milletin iradesiyle onaylanmış Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve partili cumhurbaşkanlığına karşı "siyasi muhalefet" üretmek adına demokrasiye karşı "husumet siyaseti" üretildiğini ifade ederek, bunun demokratik muhalefet değil, husumet üretme siyaseti olduğunu belirtti.
Siyasi muhalefet yapmakla, demokratik olmayan bir zihniyeti dayatmak arasındaki farkı gözetmeden konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız milletimizin hiçbir kesimini diğerinden ayırmadan, ülkemizin hiçbir yerini diğerinden üstün ya da aşağıda saymadan görev yapmaktadır. Demokrasiye düşmanlık etmek, millete kötülük etmektir. Demokratik hukuk devletinin meşru makam ve mekanizmalarını hedef almak demokratik bir siyasi muhalefet biçimi değildir. Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür. Muhalefet yapmak başka, husumet üretmek başkadır. Seçimle iş başına gelen iradenin meşruiyetine saldırmak milletin kazanımlarına saldırmaktır."
PEŞ PEŞE TEPKİLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine sert tepki gösterdi.
"ACZİYETİN GÖSTERGESİ"
Altun, Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" ifadelerini kullandı.
İşte İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021
KALIN'DAN TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadesinin, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan, son derece tehlikeli bir söz olduğunu belirterek, bu sözün derhal geri alınması gerektiğini bildirdi.
"BU ŞAİBELİ ZİHNİYETİN DEMOKRATİK SİYASETTE YERİ YOKTUR"
Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi, cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır. Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi, Cumhuriyeti, demokrasiyi ve milletin iradesini hedef alan son derece tehlikeli bir sözdür ve derhal geri alınmalıdır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) January 10, 2021
Milletin iradesini yok sayan bu şaibeli zihniyetin demokratik siyasette yeri yoktur.
"BU AZİZ MİLLETİN İRADESİNE HAKARETTİR"
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir." ifadesini kullandı.
Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Elvan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına 'sözde' demek bu aziz milletin iradesine hakarettir, milli iradeyi hiçe saymaktır, milleti küçümsemektir, demokrasiye inanmamaktır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin oylarıyla Cumhurbaşkanlığı makamındadır ve milletin temsilcisidir."
"MİLLİ İRADEYE SAYGI GÖSTERMEK, HERKESİN VAZİFESİDİR"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı "sözde cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şentop, "Sözde cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir." açıklamasını yaptı.
Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Anayasada yer alan devletin temel kurumlarını bizatihi hedef alan, itibarsızlaştıracak ifadeler, sadece bu kurumlara değil, siyasete, demokrasiye, millet iradesine ve nihayet devletin kendisine hasar verir. 'Sözde cumhurbaşkanı' ifadesinin zararı, Anayasaya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanına değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek herkesin vazifesidir."
"MİLLETİMİZ HAK ETTİĞİ CEVABI YİNE SANDIKTA VERECEKTİR"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'deki seçim sonuçlarına saygı gösterilmesini isteyen Kılıçdaroğlu konu kendi ülkesi olduğunda, girdiği her seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyerek millet iradesine en büyük saygısızlığı yapmıştır. Milletimiz bundan önceki her seçimde olduğu gibi bu sözlere hak ettiği cevabı yine sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.
"MİLLİ İRADEYİ YOK SAYMAKTIR"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesine tepki gösterdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"19 yıldır girdiği her seçimi kazanıp milletimizin teveccühüne mazhar olan bir lidere 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, milli iradeyi yok saymaktır. Meşru ve demokratik yollardan seçilen Cumhurbaşkanlığı makamına saygı, muhalefetin de görevidir."
"SÖZDE CUMHURBAŞKANI" DEMEK MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAKTIR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Muhalefet etmekle millet iradesini kabullenememek birbirinden farklıdır. Milletin iradesinin tecellisi olarak Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde cumhurbaşkanı" demek millet iradesini yok saymaktır"