Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti.
"WHATSAPP'I SİLİYORUZ" KAMPANYASI
Türkiye'deki kullanıcılar da WhatsApp'ı protesto etmeye başladı ve Twitter'da "WhatsApp siliyoruz" etiketi birinci sıraya kadar çıktı.
KAMU'DA WHATSAPP YERİNE BİP
Cumhurbaşkanlığı, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, Whatsapp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BiP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı.
Kamu kurumlarında bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalır. Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BiP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım" dedi.
SELÇUK BAYRAKTAR WHATSAPP'I SİLDİ
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: #BiP. Açık kaynak kodlu olduğu için: #Telegram #Signal." ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN WHATSAPP VE TEDBİR AÇIKLAMASI
Türkiye'de de son bir yılda bu şirketlerin durumunun gündeme geldiğini anımsatan Kalın, şöyle devam etti:
"Bu şirketlerin Türkiye'de ofis açmaması konusu. Çok basit bir soru sorduk. Avrupa'da açıyorsunuz. 'Durumumuz farklı' dediler. Şimdi ofis açmaya başladılar. Alternatifler üretilecektir. Biz de kullanıyoruz ister istemez. Son birkaç gündür görüyorum ve çok haklı bir tepki. Ben de buna destek oluyorum. Ben de büyük ihtimalle kapatacağım WhatsApp'ı. Onay vermeyeceğim. Bir Avrupa vatandaşına sağladığı istisnayı bana neden sağlamıyor? Veya benden istediği şeyleri neden onlardan istemiyor? Burada ne oluyor? Hangi bilgileri nereyle paylaşacak, beni hangi kümenin parçası olarak görüyor? Son tahlilde bunu eşit vatandaşlar olarak alıp kullanmıyor muyuz? O da bu kullanım üzerinden para kazanıyor. Bizim üzerimizden para kazanıyor. Biz WhatsApp'a para ödemiyoruz ama başka yerlerden para kazanıyor. Bilgiyi de kullanıyor, bir borsa değeri oluşturuyor."
WHATSAPP "ÇİFTE STANDART" UYGULUYOR
WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.
WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "Avrupa Bölgesi" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.
YERLİ UYGULAMA BİP'E İLGİDE CİDDİ ARTIŞ
WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu. Turkcell'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonlarına yükledi.
Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.
FACEBOOK'TAN WHATSAPP İLE İLGİLİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
WhatsApp'ın 8 Şubat tarihine kadar kullanıcılarından yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmesini istiyor. Avrupa Birliği ülkelerinden farklı olarak Türkiye dahil birçok ülkede bu kurallara zorunlu tabi olunması istenirken, Facebook Türkiye'den yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:
"WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek almalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz."
Facebook'tan yapılan açıklamada WhatsApp-Facebook ilişkisinin nasıl değişeceği de aktarıldı:
"Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz. "