Whatsapp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram" yer aldı. 2. sırada, Elon Musk'ın önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, WhatsApp 3. sıraya geriledi.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP listenin üst sıralarında kendisine yer buldu. Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram oldu. WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.