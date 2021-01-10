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    kan kaybediyor! 'da düşüşe geçti

    ’ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. 'da, 'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "" yer aldı. 2. sırada, 'ın önerdiği "" uygulaması bulunurken, WhatsApp 3. sıraya geriledi.

    Whatsapp’a alternatif aranıyor

    Whatsapp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı. 'da, 'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "Telegram" yer aldı. 2. sırada, 'ın önerdiği "Signal" uygulaması bulunurken, 3. sıraya geriledi.

    Türk mühendisleri tarafından geliştirilen listenin üst sıralarında kendisine yer buldu. 'in uygulama mağazası 'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması oldu. WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti.

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    Haberler Ekonomi Whatsapp kan kaybediyor! App Store'da düşüşe geçti