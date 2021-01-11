



İmara aykırı olduğu öne sürülen işletme sahiplerinin, eski başkan Kadir Aydar'a yönlendirildiği, Ceyhanspor'a bağış ya da kreş yapımına destek adı altında para alındığı, ancak bu paraların kulübün ya da belediyenin kasasına girmediği iddia edildi.

'BİZİM PARTİLİLERİ GÖRMEYİN'

Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar da çıkmaya başladı. Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın, imara aykırı bir şekilde iş yerini büyüten bir kömür işletme sahibinden, Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı öne sürüldü.