Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti. Peki yanlışlıkla WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar nasıl iptal edecek? WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi? İşte detaylar…