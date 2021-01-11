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    • 11.01.2021 14:06
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    sözleşmesini onaylayanlar nasıl iptal edecek? iptal edilir mi?

    8 Şubat’tan itibaren geçerli olacak olan gizlilik sözleşmesini güncelledi. Skandal sözleşmeye göre WhatsApp kullanıcı bilgilerini ve anlaşmalı diğer şirketlerle paylaşacak. Büyük tartışma konusu olan ni 8 Şubat’a kadar onaylamayanlar bir daha kullanamayacak. Söz konusu sözleşmenin gizlilik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle tepki gösteren kullanıcılar WhatsApp’ı telefonlarından silmeye başladı. Peki yanlışlıkla ni onaylayanlar nasıl iptal edecek? WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi? İşte detaylar…

    Kısa süre önce WhatsApp gizlilik politikasında değişiklik yaptığını ve kullanıcı verilerinin Facebook'la paylaşılacağını açıkladı. Yeni kullanıcı sözleşmesini kabul eden WhatsApp'ı kullanmaya devam edecek. Fakat sözleşmeye onay vermeyenler ise 8 Şubat'tan itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak. Bu durum tüm dünyada büyük tepki çekti. Peki yanlışlıkla WhatsApp sözleşmesini onaylayanlar nasıl iptal edecek? WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi? İşte detaylar…

    WhatsApp kullanıcılarından bazıları söz konusu gizlilik ilkesini ihlal eden sözleşmeyi yanlışlıkla onayladı. WhatsApp sözleşmesini onaylayan kişiler nasıl iptal edileceği konusunda araştırmalara başladılar.

    WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
    Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

    WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
    *Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.

    *Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.

    *Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.

    Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.

    Fakat Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan veriler de silinecektir.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Son dakika haberine göre Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu.
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