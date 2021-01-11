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    • 11.01.2021 13:29
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    SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli: ve 'ya feribot seferleri yapılamıyor

    Son dakika haberine göre, 'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, bugün  ve 'ya feribot seferleri yapılamıyor.

    DHA
    Yola çıkacaklar dikkat! Seferler yapılamıyor

    Lodos fırtınası Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Saatteki hamle hızı 70 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle, -Kabatepe ve -Geyikli arasındaki feribot seferleri yapılamıyor.

    DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
    Lodos nedeniyle oluşan dalgalar ise, Gökçeada'ya feribotların kalktığı Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'nın mendireğini adeta dövüyor. Gökçeada-1 gemisi de, seferlerin iptal olması nedeniyle Kabatepe Limanı'nda bağlı bulunuyor.

    ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firmasının diğer hatlarında ise, şuan için başka sefer iptali bulunmuyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Deniz ulaşımına fırtına engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor